«Это было бы идеально». Альба — о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о возможном возвращении в клуб аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси. Испанец заявил, что переход экс-одноклубника был бы для него идеальным, так как именно с аргентинцем у него было лучшее взаимопонимание на поле.

«Это полностью зависит от самого Лео. Честно говоря, мы не говорили с ним на тему его возможного возвращения, но, в конце концов, очевидно, что видеть Месси в футболке не «Барселоны», а какого-то другого клуба, очень странно. Если он хочет вернуться и клуб желает этого, для меня это было бы идеальным вариантом. Он был игроком, с которым у меня было лучшее взаимопонимание на поле», — приводит слова Альбы Goal.

Материалы по теме Стали известны зарплата и срок контракта Месси с «Барселоной» в случае возвращения в клуб

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета