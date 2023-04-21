Гаджиев подтвердил, что два игрока махачкалинского «Динамо» отстранены от первой команды

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что полузащитник Рамазан Гаджимурадов и защитник Рустам Халимбеков переведены во вторую команду.
«Да, это правда, Гаджимурадова и Халимбекова перевели во вторую команду махачкалинского «Динамо». Они не выполняли условия контракта. Вернутся ли они обратно в первую команду? Всё зависит от них и от того, как они будут работать во второй команде. Если они будут там выполнять все тренерские указания и показывать хорошие результаты, то вернутся в Первую лигу. Это наши игроки, и мы заинтересованы в том, чтобы они вышли на другой уровень готовности и вернулись. Неизвестно, сколько продлится их отстранение от работы в первой команде «Динамо», гадать не хочется», — приводит слова Гаджиева Metaratings.
- 21 апреля 2023
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