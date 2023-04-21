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Андрей Мостовой: будет суперкруто, если чемпионский матч «Зенита» придётся на «Спартак»

Андрей Мостовой: будет суперкруто, если чемпионский матч «Зенита» придётся на «Спартак»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, думает ли он о том, в каком туре команда станет чемпионом.

«Нет, я об этом не думаю. Все говорят, что при хорошем раскладе чемпионская игра придётся на «Спартак», и это невозможно не услышать. Конечно, это было бы суперкруто, но как будет — ​так будет, цель одна», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 55 очков и занимает в турнирной таблице первое место. Следом идёт «Ростов» (46). Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в 26-м туре чемпионата России. Он пройдёт 7 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Андрей Мостовой в нынешнем сезоне забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 30 матчах.

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