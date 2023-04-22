«Третий гол засосали». Андрей Мостовой — о победе «Зенита» над «Динамо»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые обыграли московское «Динамо» (3:1).

«Это уже мой 102-й матч, а сотый был с «Локомотивом». Приятно, что вручили награду перед болельщиками. Ещё и гол забил, да и «Динамо» такой соперник… Всё супер, всё идет хорошо.

Взбодрил ли гол Фомина? Создали интригу сами себе. Необязательный совершенно гол. У Кассьерры был момент, ещё были моменты, и раньше можно было заканчивать игру. Пока не всегда так получается. Хорошо, что закатили гол. Засосали, как мне сказали в раздевалке ребята. Поэтому хорошо, что победили», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.