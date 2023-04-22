Малком высказался о победе «Зенита» в матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от прошедшего матча с «Динамо» (3:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Очень сложный матч. Знали, что таким он и будет. «Динамо» — крепкая команда, тяжело взламывать её оборонительные порядки. Но мы прекрасно справились с задачей — всё, что отрабатывали на тренировках в течение недели, смогли выполнить. После матча игроки поздравляли друг друга — такая хорошая, трудовая и командная победа очень важна для нас. Рад, что мне удалось забить. Сейчас нужно перевести дух, восстановить силы и затем уже думать о следующем матче.
Кому посвятили сегодняшние голы? Конечно же, моей любимой девушке и моему будущему сыну, который вот-вот родится. Девушка уехала в Бразилию, как и планировалось, рожать она будет там. В следующем месяце ожидаем появления нашего сына. Очень рассчитываю, что смогу в какой-то момент оказаться там или даже, может быть, присутствовать на родах. Хотелось бы быть рядом с ними в этот момент», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
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