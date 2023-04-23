Червиченко: с ЦСКА у «Локо» будет проверка — насколько возродились и как хорош Дзюба
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив».
«Хочется как раз увидеть, насколько такой преобразившийся «Локомотив» хорош с серьёзными соперниками. Гонять аутсайдеров — это нормально и понятно. А вот показать зубы с серьёзными соперниками — вот здесь и будет проверка: насколько они возродились и как хорош Дзюба. Одно дело — накидывать мячи тем, кто в нижней части таблицы, а другое дело — забивать лидерам. Одному лидеру он уже не забил. Посмотрим, забьёт ли он ЦСКА», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Локомотив» прозвучит в 19:30 мск.
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