Червиченко: с ЦСКА у «Локо» будет проверка — насколько возродились и как хорош Дзюба

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив».

«Хочется как раз увидеть, насколько такой преобразившийся «Локомотив» хорош с серьёзными соперниками. Гонять аутсайдеров — это нормально и понятно. А вот показать зубы с серьёзными соперниками — вот здесь и будет проверка: насколько они возродились и как хорош Дзюба. Одно дело — накидывать мячи тем, кто в нижней части таблицы, а другое дело — забивать лидерам. Одному лидеру он уже не забил. Посмотрим, забьёт ли он ЦСКА», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Локомотив» прозвучит в 19:30 мск.