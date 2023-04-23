Александр Мостовой: «Зенит» можно называть чемпионом — им уже ничего не помешает

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал исход матча 24-го тура, в котором «Зенит» переиграл московское «Динамо» со счётом 3:1.

«Я немного ошибся с прогнозом матча «Зенит» — «Динамо». Я говорил, что счёт будет 2:1, — так и должно было быть, но команда Семака забила третий гол. Игра в первом тайме была равной, но всё равно чувствовалось, что или Малком, или Вендел, или кто-то ещё может изобразить, — в итоге это и произошло. Я бы не стал говорить, что «Динамо» сыграло плохо или слабо: москвичи сыграли в свою силу. И мы лишний раз убеждаемся, что Малком и другие иностранцы — лидеры нашего чемпионата, поэтому «Зенит» и находится наверху. Петербуржцев уже можно называть чемпионами — им уже ничего не помешает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.