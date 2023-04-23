Александр Мостовой: «Зенит» можно называть чемпионом — им уже ничего не помешает

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал исход матча 24-го тура, в котором «Зенит» переиграл московское «Динамо» со счётом 3:1.
«Я немного ошибся с прогнозом матча «Зенит» — «Динамо». Я говорил, что счёт будет 2:1, — так и должно было быть, но команда Семака забила третий гол. Игра в первом тайме была равной, но всё равно чувствовалось, что или Малком, или Вендел, или кто-то ещё может изобразить, — в итоге это и произошло. Я бы не стал говорить, что «Динамо» сыграло плохо или слабо: москвичи сыграли в свою силу. И мы лишний раз убеждаемся, что Малком и другие иностранцы — лидеры нашего чемпионата, поэтому «Зенит» и находится наверху. Петербуржцев уже можно называть чемпионами — им уже ничего не помешает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 23 апреля 2023
-
20:34
-
20:24
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:58
-
18:50
-
18:46
-
18:34
-
18:28
-
18:20
-
18:19
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:36