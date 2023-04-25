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В «Локомотиве» заявили об изменениях в системе контроля за формированием заявки к матчу

В «Локомотиве» заявили об изменениях в системе контроля за формированием заявки к матчу
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о последствиях инцидента с забытой дисквалификацией российского полузащитника Дмитрия Баринова в Кубке России.

«Мы полностью разобрались в этой ситуации, внутри клуба были приняты меры — наказаны те, кто неправильно прочитал регламент. Во многом это объясняется сложностью регламента нового формата Кубка, переходом из Пути РПЛ в Путь регионов. Наши работники неправильно трактовали положение об аннулировании карточек.

Последовало дисциплинарное наказание, к тому же совет директоров принял решение о многоступенчатой системе контроля за формированием заявки к матчу. Надеемся, что клубу удастся избежать подобных ситуаций в будущем», – приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

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