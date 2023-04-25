«Думал, что в «Динамо» не хуже». Кокорин объяснил, почему сорвался его переход в «Арсенал»

Бывший нападающий «Динамо» Александр Кокорин вспомнил, как им интересовался лондонский «Арсенал».

«Лондонский «Арсенал»? Когда выбирал Россию, думал, что не хуже, что у нас есть еврокубки, что можем конкурировать по составу. Честно говорю, понятно, что у меня зарплата была большая, мне бы там (в «Арсенале». — Прим. «Чемпионата») её не дали. Я сравнивал «Динамо» с лондонским «Арсеналом»? Да, в какой-то момент. Какая у москвичей база, стадион… Одна из лучших баз в мире.

Каких игроков «Динамо» покупало в моменте, которые начали команду выводить на уровень, — Воронин, Кураньи. Это сравнимо с «Арсеналом»? Нет, конечно. Я каждый год в «Динамо» верил, что команда может, каждый год мне обещали, что будет то-то. Я правда верил, что клуб выйдет на хороший уровень в Европе. На тот момент правда верил, что наши клубы способны выигрывать при поддержке. Помните проект «Анжи»? Как я мог туда не перейти? Сколько туда было влито, какие были игроки… Как можно было не поверить?» — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.