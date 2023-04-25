Неманья Видич признался, что мог стать игроком «Ливерпуля» в 2005 году

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич признался, что мог перейти в «Ливерпуль» в 2005 году.

«Первый контакт с «Юнайтед» был в декабре 2005 года, числа 15–20-го. Но в то время я уже общался с «Ливерпулем». Я разговаривал с Рафой Бенитесом, он был тем, кто первый связался со мной, когда я ещё был в «Спартаке», это было за месяц до этого. Мой английский был не очень хорош, так что с ним разговаривала моя жена. Он спрашивал, хочу ли я приехать в Англию, уточнял некоторые вещи, всё было прекрасно. А потом он две или три недели не звонил. В это время на меня вышел Ферги.

Он позвонил и сказал: «Привет, Неманджа! Я наблюдал за тобой последние полгода или год, мне нравится, как ты играешь. Я думаю, ты будешь полезен клубу. Хочешь присоединиться? Не волнуйся ни о чём больше» Я ответил, что конечно, а он добавил: «Всё будет улажено». Через неделю я уже был в Манчестере», — сказал Неманья Видич в эфире подкаста Rio Ferdinand Presents FIVE.