Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» — «Реал» 4:2, результат матча 31-го тура чемпионата Испании 25 апреля 2023 года

«Реал» проиграл «Жироне», Кастельянос оформил покер
Комментарии

Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» принимала «Реал» Мадрид. Встреча закончилась победой «Жироны» со счётом 4:2.

На 12-й минуте матча Валентин Кастельянос вывел хозяев вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 24-й минуте нападающий оформил дубль.

Спустя десять минут Винисиус Жуниор отыграл один мяч.

В начале второго тайма Кастельянос забил третий гол, а на 63-й минуте – четвёртый.

На 85-й минуте Лукас Васкес забил второй гол «Реала».

Матч команд в первом круге завершился вничью со счётом 1:1. На гол Винисиуса «Жирона» ответила точным ударом Кристиана Стуани с пенальти.

«Жирона» поднялась на промежуточное девятое место Ла Лиги. «Реал» находится на второй строчке.

Испания - Примера. 31-й тур
25 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Кастельянос – 12'   2:0 Кастельянос – 24'   2:1 Винисиус Жуниор – 34'   3:1 Кастельянос – 46'   4:1 Кастельянос – 62'   4:2 Васкес – 85'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023