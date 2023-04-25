«Реал» проиграл «Жироне», Кастельянос оформил покер
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Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» принимала «Реал» Мадрид. Встреча закончилась победой «Жироны» со счётом 4:2.
На 12-й минуте матча Валентин Кастельянос вывел хозяев вперёд.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 24-й минуте нападающий оформил дубль.
Спустя десять минут Винисиус Жуниор отыграл один мяч.
В начале второго тайма Кастельянос забил третий гол, а на 63-й минуте – четвёртый.
На 85-й минуте Лукас Васкес забил второй гол «Реала».
Матч команд в первом круге завершился вничью со счётом 1:1. На гол Винисиуса «Жирона» ответила точным ударом Кристиана Стуани с пенальти.
«Жирона» поднялась на промежуточное девятое место Ла Лиги. «Реал» находится на второй строчке.
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