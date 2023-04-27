Лэмпард — о свисте болельщиков «Челси»: понимаю их. Мы не жалуемся, но всё идёт против нас

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в матче английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (0:2) и свист фанатов во время встречи.
«У меня нет проблем с этим, я полностью понимаю их. Я очень хорошо знаю болельщиков, они поддерживают свою команду. Они расстроены, потому что привыкли к успеху, и они хотят его всегда, как и все мы. Я абсолютно понимаю это. Мы, игроки и персонал, должны принять это. Могу сказать болельщикам, что игроки демонстрируют усилия. «Брентфорд» нанёс один удар по воротам и забил два гола, этим всё сказано. Мы не жалуемся на судьбу, но всё идёт против нас. Мы бы хотели, чтобы у нас была волшебная палочка. Но в футболе так не бывает, это АПЛ, где всё случается быстро, это очень конкурентная среда», — цитирует Лэмпарда BBC Sport.
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023:
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