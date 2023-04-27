Лэмпард доработает сезон в «Челси», несмотря на отсутствие побед

Фрэнк Лэмпард продолжит исполнять обязанности временного главного тренера «Челси» до конца нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.

44-летний специалист возглавил клуб в четверг, 6 апреля. Под его руководством лондонская команда проиграла все пять матчей, забив в них только один гол. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 1:9.

Несмотря на продолжительную серию без побед и отсутствие у команды убедительной игры, боссы синих не будут увольнять Лэмпарда до окончания сезона-2022/2023.

Руководство «Челси» продолжает поиски нового главного тренера. На данный момент фаворитом является аргентинец Маурисио Почеттино. Он может возглавить «аристократов» уже в июле.

«Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 32 играх. Отрыв команды от «зоны вылета» – 10 очков. До конца сезона «Челси» предстоит сыграть в том числе с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити».