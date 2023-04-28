Колыванов: сегодня у «Динамо» большой праздник, но и «Факелу» не хочется вылетать из РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Факелом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 28 апреля. Начало игры — в 20:00 мск.

«В честь столетнего юбилея игроки «Динамо» обязательно захотят показать красивый и атакующий футбол в матче с «Факелом». Да, может быть, в последних играх не всё получилось, но сегодня будет большой праздник – «Динамо» должно быть в полной боевой готовности.

Конечно, и «Факелу» не хочется вылетать, команда приедет биться. К ним уже приблизились «Химки», поэтому ничего не остаётся – нужно набирать очки. Каждый следующий матч как последний. Мне кажется, задача «Факела» – попасть в зону стыковых матчей, в которых они могут побороться, чтобы остаться в Премьер-Лиге.

«Динамо» однозначно выше «Факела» классом – вопросов нет. Футболисты сделают всё, чтобы победить. Но «Динамо» будет очень тяжело догнать ЦСКА, «Ростов» и «Спартак» в турнирной таблице», – сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.