Миронов: когда я тренировался с Фернандешем, смотрел на него и думал, что это топ

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов, который является воспитанником «Локомотива», рассказал о кумирах детства и выделил лучших футболистов железнодорожников.

«Когда был молодой, был кумир – очень нравился Модрич. Но сейчас я так не скажу. Сейчас завишу больше от себя. Конечно, смотрю топовые матчи в Лиге чемпионов, но с точки зрения развития лучше пересмотрю свою игру, выделю неверные решения и исправлю свои ошибки.

Из «Локомотива»? Лоськов и Сычёв – легенды российского футбола, которых я сам выводил за руку на поле. Это было что-то. Я всегда в такие моменты думал: «Хочу стать таким же, как они». И вот, во втором туре этого сезона я стоял в том же подтрибунном помещении, и уже меня маленький футболист выводил на поле.

Из тех, кого я сам застал, 100 процентов выделю Ману Фернандеша, это топ-уровень. Игорь Денисов был моим кумиром, я смотрел его матчи, мне нравилось, как он действует. Дима Тарасов и, понятно, Антон и Лёша Миранчуки, Дима Баринов.

Крыховяк? Крыховяк – топ. Но мне больше нравится стиль игры Димы Баринова. У Ману Фернандеша нереальная техника, пас и удар. У него были такие качества, которые мало у кого есть в нынешней РПЛ. Наверное, только Малком сейчас может сравниться, у него всё хорошо с техникой, скоростью. Но когда я тренировался с Ману, я смотрел на него и каждый раз думал, что это топ. В чемпионском сезоне он блистал на поле», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

Миронов перешёл в «Ростов» летом 2022 года.