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Гинер: Акинфеев — однозначно легенда ЦСКА. Он всё всем доказал

Гинер: Акинфеев — однозначно легенда ЦСКА. Он всё всем доказал
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Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что считает голкипера армейцев Игоря Акинфеева легендой клуба, так как он всем всё доказал. Функционер считает, что за вратаря говорит количество его «сухих» матчей и игр за сборную России.

«Акинфеев однозначно легенда. Если мы сейчас поднимем количество лет, которое он играет… Наверное, все помнят, как из‑за травмы другого нашего вратаря он вышел, взял пенальти. Ему и 17 лет ещё не было. С тех пор он первый номер, капитан команды. Если посчитать количество «сухих» матчей и игр за сборную…

Тяжело, конечно, сравнивать с Львом Яшиным или Ринатом Дасаевым — разный футбол. Но он всё всем доказал. Считаю, это легенда ЦСКА», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».

Акинфеев попал в список лучших вратарей мира за всю историю по версии IFFHS.

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