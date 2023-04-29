Гинер: Акинфеев — однозначно легенда ЦСКА. Он всё всем доказал

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что считает голкипера армейцев Игоря Акинфеева легендой клуба, так как он всем всё доказал. Функционер считает, что за вратаря говорит количество его «сухих» матчей и игр за сборную России.

«Акинфеев однозначно легенда. Если мы сейчас поднимем количество лет, которое он играет… Наверное, все помнят, как из‑за травмы другого нашего вратаря он вышел, взял пенальти. Ему и 17 лет ещё не было. С тех пор он первый номер, капитан команды. Если посчитать количество «сухих» матчей и игр за сборную…

Тяжело, конечно, сравнивать с Львом Яшиным или Ринатом Дасаевым — разный футбол. Но он всё всем доказал. Считаю, это легенда ЦСКА», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».

Акинфеев попал в список лучших вратарей мира за всю историю по версии IFFHS.