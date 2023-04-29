«Могу только посочувствовать». Колыванов — о поражении «Динамо» в матче столетия

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о поражении команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). В этот день москвичи праздновали столетие клуба.
«Поражение «Динамо» от «Факела» оставило осадок. В футболе бывает всё, но в такой знаменательный день динамовцы могли сыграть и получше. Москвичи почти не создавали моментов. Я в первый раз вижу, чтобы команда такого уровня и класса практически всю игру играла без моментов. Такое впечатление, что игроки вышли на рядовой матч.
Когда у команды нет результата, то первый, кто едет домой, — это тренер. Но руководство «Динамо» само будет решать данный вопрос: может быть, их пока устраивает работа Йокановича.
Любое поражение можно повесить на тренера, а можно и на игроков. Тут как с VAR: одинаковые моменты трактуют по-разному. Если бы «Динамо» играло против ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» или «Зенита» — это одно. Но когда ты проигрываешь команде, которая идёт четвёртой с конца, — это совсем другое. «Факел» вышел очень настроенным на игру: им некуда деваться. Я могу только посочувствовать «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 29 апреля 2023
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