Джикия — о спасении Кади: желаю скорее восстановиться и радовать болельщиков «Краснодара»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия вспомнил эпизод, когда он оказал помощь нападающему «Краснодара» Кади Боржесу по ходу матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Много было случаев, когда приходилось помогать. У нас такой эпизод был на стадионе, вроде тогда это случилось с Александром Самедовым. Такая история была, приводили его в себя. Были моменты, когда нужно было помочь сопернику, своим ребятам, это нормально.

Выдать мне диплом врача? Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. В медицине не специалист, но помог в нужную секунду тем, чем смог. Самое главное, что всё позади. Кади – здоровья, желаю поскорее восстановиться и радовать болельщиков «Краснодара», — сказал Джикия в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».