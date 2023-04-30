Нападающий «Кристал Пэлас» Заха готов перейти в «Марсель» ради игры в Лиге чемпионов

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может стать игроком «Марселя» в ближайшее трансферное окно.

30-летний форвард хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов, поэтому не спешит продлевать контракт с «Кристал Пэлас». Интерес к ивуарийцу со стороны топ-клубов английской Премьер-лиги иссяк, поэтому переход в «Марсель» кажется ему интересным вариантом. Представители футболиста провели предварительные переговоры с руководством французского клуба по поводу трансфера в летнее окно в статусе свободного агента, сообщает 90min.

Ранее появилась информация, что «Кристал Пэлас» предложил форварду новый четырёхлетний контракт с самой большой зарплатой в истории клуба. Действующий договор ивуарийца рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Заха провёл 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.