Гендиректор ЦСКА Бабаев: сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб теряет значительные средства из-за введения на матчах Российской Премьер-Лиги системы Fan ID.
«Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, с сезона-2022/2022 на матчах Российской Премьер-Лиги действует система Fan ID, которая не распространяется на матчи Фонбет Кубка России.
Вчера, 29 апреля, ЦСКА одержал выездную победу в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1) и занимает четвёртое место в турнирной таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков после 25 матчей. Лидирует в чемпионате «Зенит», заработавший 61 очко после 25 встреч.
- 30 апреля 2023
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