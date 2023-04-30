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Гендиректор ЦСКА Бабаев: сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб теряет значительные средства из-за введения на матчах Российской Премьер-Лиги системы Fan ID.

«Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, с сезона-2022/2022 на матчах Российской Премьер-Лиги действует система Fan ID, которая не распространяется на матчи Фонбет Кубка России.

Вчера, 29 апреля, ЦСКА одержал выездную победу в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1) и занимает четвёртое место в турнирной таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков после 25 матчей. Лидирует в чемпионате «Зенит», заработавший 61 очко после 25 встреч.