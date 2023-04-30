Иван Сергеев: тему чемпионства никто не затрагивал, будем готовиться к «Спартаку»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 25-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (5:1) и продолжает лидировать в чемпионате России с солидным отрывом от второго места (11 очков).

«Тему чемпионства никто не затрагивал. Впереди есть ещё пять туров, посмотрим, как будет дальше. Будем готовиться к «Спартаку», а в турнирную таблицу нужно смотреть уже после. Загадывать не будем, спокойно сыграем. Поздравили ли Малкома? Да, расписались на мяче», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

В матче с «Крыльями Советов» нападающий петербуржцев Малком оформил покер. Ещё один гол на счету полузащитника Клаудиньо. Встреча состоялась в Самаре вчера, 29 апреля. В следующем туре «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Матч состоится в воскресенье, 7 мая. Начало игры — в 18:00 мск.