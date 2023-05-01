Федотов объяснил, как ЦСКА удалось справиться с Дзюбой в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как его команда нейтрализовала нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в матче 24‑го тура РПЛ.

«По традиции надо отметить наших защитников и игроков опорной зоны. Готовились, знали, как играют «Локомотив» и Дзюба, под которым подбирают мячи два других атакующих игрока. Требовалась повышенное внимание. Тем не менее у Дзюбы была пара эпизодов: после приёма в штрафной он развернулся и ударил с левой, затем остро вбегал по центру, откликнувшись на фланговую передачу.

В целом, у нас работала командная подстраховка, необходимая, чтобы забирать второй мяч, это важно. Понимали, насколько хорошо «Локомотив» использует свободное пространство, имея быстрых футболистов, и были к этому готовы. Использовали контрпрессинг после потери мяча, чтобы соперник не успевал поднять голову и найти выгодное решение», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».