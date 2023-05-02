Вратарь «Торпедо» Бабурин: «Зенит» — мой родной клуб, я мечтаю попасть туда

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин заявил о желании вернуться в санкт-петербургский «Зенит». Вратарь признался, что мечтает снова играть за родной клуб.

«Есть ли у меня желание вернуться в «Зенит»? «Зенит» для меня родной клуб, и, естественно, я мечтаю, так же как и о сборной, попасть туда. Но сейчас я полностью сосредоточен на матчах «Торпедо», и лишние мысли не должны мешать», — приводит слова Бабурина «Матч ТВ».

29-летний Бабурин — воспитанник академии «Зенита». Родной клуб вратарь покинул в 2019 году, перейдя в «Ростов», которому принадлежит до сих пор. За «Торпедо» Бабурин играет на правах аренды. Контракт голкипера с ростовской командой истекает в июне 2024 года. Transfermarkt оценивает вратаря в € 500 тыс.