Колыванов — о Серии А: «Лацио», «Ювентус» и «Милан» попадут в ЛЧ, «Интер» и «Рома» — нет

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о борьбе за место в Лиге чемпионов в итальянской Серии А.
«Кто финиширует следом за «Наполи» в Италии? Предстоит ожесточённая борьба. Но не за второе место, которое в Италии никого не интересует, а за лигочемпионскую зону. Думаю, «Лацио», «Ювентус» и «Милан» там будут, а «Интер» с «Ромой» нет», — приводит слова Колыванова «Московский комсомолец».
«Лацио» занимает второе место в итальянской Серии А за шесть туров до конца сезона, набрав 61 очко в 32 матчах. На третьем месте находится «Ювентус» с 60 очками. Далее в таблице располагаются «Интер» (57 очков), «Милан» (57) и «Рома» (57).
Возглавляет турнирную таблицу «Наполи». Команда Спаллетти набрала 79 очков по итогам 32 туров.
- 2 мая 2023
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