Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов — о Серии А: «Лацио», «Ювентус» и «Милан» попадут в ЛЧ, «Интер» и «Рома» — нет

Колыванов — о Серии А: «Лацио», «Ювентус» и «Милан» попадут в ЛЧ, «Интер» и «Рома» — нет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о борьбе за место в Лиге чемпионов в итальянской Серии А.

«Кто финиширует следом за «Наполи» в Италии? Предстоит ожесточённая борьба. Но не за второе место, которое в Италии никого не интересует, а за лигочемпионскую зону. Думаю, «Лацио», «Ювентус» и «Милан» там будут, а «Интер» с «Ромой» нет», — приводит слова Колыванова «Московский комсомолец».

«Лацио» занимает второе место в итальянской Серии А за шесть туров до конца сезона, набрав 61 очко в 32 матчах. На третьем месте находится «Ювентус» с 60 очками. Далее в таблице располагаются «Интер» (57 очков), «Милан» (57) и «Рома» (57).

Возглавляет турнирную таблицу «Наполи». Команда Спаллетти набрала 79 очков по итогам 32 туров.

Материалы по теме
Колыванов — о «Наполи»: только «Ювентус» в лучшие годы лидировал с таким отрывом в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023