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«ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию

«ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию
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Руководство «ПСЖ» раздумывает о санкциях по отношению к нападающему Лионелю Месси за поездку в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает L'Equipe.

Игрок покинул расположение парижского клуба без разрешения главного тренера Кристофа Галтье и футбольного советника Луиша Кампуша. Отсутствие Месси на тренировке в понедельник утром вызвало много разговоров внутри команды. В первую очередь, среди игроков, некоторые из которых были удивлены возможным благосклонным отношением руководства к аргентинцу. Сообщается, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается с ситуацией, и руководство клуба может вынести решение о возможных санкциях по отношению к игроку.

Месси является амбассадором туризма в Саудовской Аравии.

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