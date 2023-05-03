Шикунов: у ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался о борьбе ростовчан со «Спартаком» и ЦСКА за место в тройке лидеров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Напомним, сейчас «Ростов» имеет 50 очков и занимает второе место. «Спартак» (49) — на третьей строчке. ЦСКА (48) — на четвёртом месте.

«Есть ли у «Ростова» шанс остаться в тройке? Ну, у них самые большие шансы занять второе место.

Сейчас, к примеру, «Ростов» обыграет «Факел», а «Спартак» сгорит «Зениту». Сколько уже разрыв будет? Мне кажется, у ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака». В последнем матче сезона ЦСКА принимает «Ростов». Думаю, это будет решающий матч.

Генич пожелал «Ростову» проиграть в оставшихся матчах? Я не знаю, что у них произошло. Но это ненормальное высказывание. Он всё-таки ведущий комментатор. Он не имеет права так говорить, эмоции надо сдерживать. Есть вещи, которые не надо высказывать. Это некорректно», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».