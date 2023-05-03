«Победа ЦСКА ни у кого не вызывает сомнений». Федотов — об игре с «Уралом» в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1), отметив, что положительный результат армейцев не вызывает никаких сомнений, так как они были предпочтительнее.
«Мы увидели на поле команду, которая желала и очень хотела победить. Поздравляю с заслуженным выходом в главный финал. Футбол был хорош, держал всех в напряжении с первой до последней минуты. Мы были более предпочтительнее, победа ни у кого не вызывает сомнений, несмотря на то что неуверенно вышли на второй тайм», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
ЦСКА может ещё раз встретиться с «Уралом» в текущем розыгрыше Кубка России, если екатеринбуржцы выйдут в Суперфинал турнира, обыграв победителя пары «Краснодар» — «Акрон».
- 3 мая 2023
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