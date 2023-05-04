Результаты игрового дня в Серии А: «Интер» вернулся в топ-4, «Лацио» по-прежнему второй

Сегодня, 3 мая, состоялись матчи 33-го тура итальянской Серии А с участием команд, борющихся за места в еврокубках на следующий сезон.
«Аталанта» 3:2 «Специя»
«Верона» 0:6 «Интер»
«Монца» 1:1 «Рома»
«Ювентус» 2:1 «Лечче»
«Лацио» 2:0 «Сасуоло»
«Милан» 1:1 «Кремонезе»
Таким образом, на втором месте с 64 очками расположился «Лацио», у идущего следом «Ювентуса» 63 балла; «Интер», замыкающий лигочемпионскую «четвёрку», набрал 60 очков. В зоне Лиги Европы с 58 очками «Аталанта», столько же набрали «Милан» (квалификация Лиги конференций) и «Рома».
Лидером чемпионата Италии с 79 очками является «Наполи», свой матч 33-го тура подопечные Лучано Спаллетти проведут завтра, 4 мая, с «Удинезе».
Борьбу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов из итальянских команд продолжают «Интер» и «Милан», они встретятся в полуфинале турнира. В Лиге Европы в 1/2 финала пробились «Ювентус» и «Рома», а в Лиге конференций — «Фиорентина».
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