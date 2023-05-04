Владелец «Челси» высказался о неудачном выступлении клуба в нынешнем сезоне

Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал неудачную игру клуба в нынешнем сезоне. Напомним, после прихода Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, лондонцы проиграли шесть матчей подряд.

«Болельщики требовательны и хотят побеждать. Мы это понимаем и тоже хотим побеждать. Мы считаем, что это долгосрочный проект и настроены на долгосрочную перспективу. Очень верим, что мы сможем со всем разобраться», — приводятся слова Боули в «твиттере» Absolute Chelsea.

На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 39 очков. В следующем туре лондонский клуб встретится с «Борнмутом». Матч состоится 6 мая, начало – 17:00 мск.

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