Владелец «Челси» высказался о неудачном выступлении клуба в нынешнем сезоне
Поделиться
Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал неудачную игру клуба в нынешнем сезоне. Напомним, после прихода Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, лондонцы проиграли шесть матчей подряд.
«Болельщики требовательны и хотят побеждать. Мы это понимаем и тоже хотим побеждать. Мы считаем, что это долгосрочный проект и настроены на долгосрочную перспективу. Очень верим, что мы сможем со всем разобраться», — приводятся слова Боули в «твиттере» Absolute Chelsea.
На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 39 очков. В следующем туре лондонский клуб встретится с «Борнмутом». Матч состоится 6 мая, начало – 17:00 мск.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
Комментарии
- 4 мая 2023
-
03:03
-
02:42
-
02:40
-
02:22
-
02:00
-
01:50
-
01:39
-
01:20
-
01:14
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:20
-
00:08
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 3 мая 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:11
-
23:07
-
23:05
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:48
Партнерский контент