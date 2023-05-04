Райс, Диаби и Заха — в списке трансферных целей «Арсенала»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби и нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха находятся в списке потенциальных трансферов «Арсенала». Лондонский клуб готовится потратить большие деньги летом, чтобы сократить отставание от соперников за титул, «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет нового центрального защитника, двух центральных полузащитников и универсального нападающего.

Мусса Диаби является главной целью на летнее трансферное окно. Игрок, вероятно, будет стоить более £ 50 млн, но «канониры» столкнутся с конкуренцией за подписание вингера с «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслом» и мадридским «Реалом».

«Арсенал» также рассматривает возможность подписания Уилфрида Заха. Контракт этого игрока истекает в конце сезона. Но нападающий является запасным вариантом, если не удастся подписать Диаби.

Деклан Райс — главная цель «канониров» в центре полузащиты. Но стоимость футболиста в £ 100 млн может стать камнем преткновения.

Напомним, «Арсенал» после 34-го тура АПЛ находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 78 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет одно очко, но у «Сити» есть игра в запасе.