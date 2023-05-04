«ПСЖ» принял меры для безопасности игроков после протеста фанатов

После акции протеста ультрас перед стадионом «ПСЖ» клуб принял решение усилить меры безопасности вокруг тренировочной базы, а также вокруг домов игроков, которые стали жертвами оскорблений со стороны болельщиков. К ним относятся нападающие команды Лионель Месси и Неймар, а также полузащитник Марко Верратти, сообщает RMC Sport, ссылаясь на AFP.

Ранее болельщики парижан протестовали перед зданием штаб-квартиры руководства клуба с требованиями перемен в команде. Они скандировали оскорбления в адрес нападающих команды Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

Напомним, после 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» занимает верхнюю строчку турнирной таблицы, набрав 75 очков. Ближайший преследователь, «Марсель», отстаёт на пять очков.