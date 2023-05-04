«Ростов» не будет выкупать Сильянова. Игрок хочет выступать за «Локомотив» в сезоне 23/24

«Ростов» не стал пользоваться правом выкупа защитника Александра Сильянова у «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«По условиям аренды «Ростов» должен был уведомить «Локомотив» о выкупе Сильянова за фиксированную сумму до 1 мая. Ростовский клуб этого не сделал. Сам Сильянов склоняется к тому, чтобы в следующем сезоне бороться за место в основе «Локо», — добавил источник «Чемпионата».

Сильянов перешёл в «Локомотив» из молодёжной команды ЦСКА в августе 2019 года.

В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника 32 матча в составе «Ростова» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

В марте 2023 года защитник дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.