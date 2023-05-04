«Ростов» не будет выкупать Сильянова. Игрок хочет выступать за «Локомотив» в сезоне 23/24

«Ростов» не стал пользоваться правом выкупа защитника Александра Сильянова у «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«По условиям аренды «Ростов» должен был уведомить «Локомотив» о выкупе Сильянова за фиксированную сумму до 1 мая. Ростовский клуб этого не сделал. Сам Сильянов склоняется к тому, чтобы в следующем сезоне бороться за место в основе «Локо», — добавил источник «Чемпионата».
Сильянов перешёл в «Локомотив» из молодёжной команды ЦСКА в августе 2019 года.
В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника 32 матча в составе «Ростова» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.
В марте 2023 года защитник дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.
- 4 мая 2023
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:53
-
17:42
-
17:40
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:24
-
17:13
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:25
-
16:13
-
16:02
-
15:56
-
15:44
-
15:34
-
15:31
-
15:29
-
15:17
-
15:11
-
15:04
-
15:00
-
14:44
-
14:38