Эксперт: Клоппу нужно посоветовать Салаху чаще падать

Бывший нападающий «Вест Хэма» Фрэнк Макавенни считает, что нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху стоит чаще падать, чтобы зарабатывать штрафные для команды. Ранее после матча 34-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (4:3) главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выразил удивление тем, как мало штрафных ударов зарабатывает египетский форвард с учётом количества голов, которые он забивает. Также Макавенни считает, что у немецкого тренера есть проблемы с судьёй Полом Тирни, которого он критиковал после игры со «шпорами».
«Я думаю, что проблема Клоппа связана с Полом Тирни, а не со всеми судьями, но он также обратил внимание на Салаха. Салах часто остается на ногах, когда его касаются, в то время как многие игроки, вероятно, упали бы. Возможно, Клоппу следует поговорить с ним и сказать ему, чтобы он чаще падал. Думаю, проблема Салаха в данном случае в том, что он слишком много стоит на ногах, но он отличный игрок», — сказал Макавенни Football Insider.
В данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в АПЛ, отставая на четыре очка от «Манчестер Юнайтед» и опережая на четыре очка «Брайтон энд Хоув».
- 5 мая 2023
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:58
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:38
-
00:36
-
00:15
-
00:15
-
00:06
-
00:06
- 4 мая 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:49
-
23:41
-
23:37
-
23:25
-
23:12
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:52
-
22:38
-
22:36
-
22:29