Эксперт: Клоппу нужно посоветовать Салаху чаще падать

Бывший нападающий «Вест Хэма» Фрэнк Макавенни считает, что нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху стоит чаще падать, чтобы зарабатывать штрафные для команды. Ранее после матча 34-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (4:3) главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выразил удивление тем, как мало штрафных ударов зарабатывает египетский форвард с учётом количества голов, которые он забивает. Также Макавенни считает, что у немецкого тренера есть проблемы с судьёй Полом Тирни, которого он критиковал после игры со «шпорами».

«Я думаю, что проблема Клоппа связана с Полом Тирни, а не со всеми судьями, но он также обратил внимание на Салаха. Салах часто остается на ногах, когда его касаются, в то время как многие игроки, вероятно, упали бы. Возможно, Клоппу следует поговорить с ним и сказать ему, чтобы он чаще падал. Думаю, проблема Салаха в данном случае в том, что он слишком много стоит на ногах, но он отличный игрок», — сказал Макавенни Football Insider.

В данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в АПЛ, отставая на четыре очка от «Манчестер Юнайтед» и опережая на четыре очка «Брайтон энд Хоув».