Где встретит новый сезон Лионель Месси?

Накануне в СМИ появилась информация о конфликте Лионеля Месси с руководством «Пари Сен-Жермен». В результате этого стали появляться слухи о возможном уходе аргентинца из французского клуба. Инсайдеры приписывают Месси несколько вариантов: переезд в Саудовскую Аравию или МЛС, а также возвращение в «Барселону».

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Ранее сообщалось, что Месси больше не хочет выступать за «ПСЖ» после отстранения на две недели за посещение Саудовской Аравии. При этом отмечалось, что главный тренер клуба Кристоф Галтье не против задействовать аргентинца в ближайших матчах, но окончательное слово остаётся за руководством клуба.