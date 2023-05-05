Тренер «Нанта» Комбуаре: если Месси уйдёт, я буду рад. Мы его не заслуживаем

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался о решении «ПСЖ» отстранить Лионеля Месси от тренировок за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.
«Меня не волнует, что происходит на поле — проблемы в самом «ПСЖ». Я восхищаюсь этим игроком. Нельзя трогать Месси, что бы он ни делал. Мы сейчас съедаем парня, стыдно… Если он уйдёт, я буду очень рад. Мы его не заслуживаем.
Если бы Месси был игроком моей команды, я бы сказал ему: «Будь впереди, никуда не беги, никогда не защищайся. Но когда мы дадим тебе мяч, я хочу видеть тебя во всей красе. Играй, веселись, блистай. Впрочем, это только моё мнение как любителя игры», – сказал Комбуаре на пресс-конференции в пятницу, 5 мая, перед матчем «Нанта» со «Страсбургом».
Напомним, Месси пропустит следующие две игры чемпионата Франции за «ПСЖ». Кроме того, ему будет отказано в доступе на тренировочную базу из-за поездки в Саудовскую Аравию после поражения в матче с «Лорьяном». Аргентинец также был одним из игроков парижан, подвергшихся оскорблениям со стороны протестующих болельщиков в среду, 3 мая. Это привело к тому, что клуб усилил меры безопасности вокруг дома игрока.
- 5 мая 2023
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