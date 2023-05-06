Жена Малиновского: не могу объяснить, почему Руслан стал меньше играть в «Аталанте»

Роксана Малиновская, жена полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского, поделилась мыслями о заключительном периоде своего мужа в «Аталанте» перед переходом во французский клуб.

«Последний год в «Аталанте» был морально сложный еще и из-за ситуации в мире. Потом Руслан начал терять место в стартовом составе, Джан Пьеро Гасперини другую тактику выбрал… Что Руслан в тот момент переживал? Я вообще даже сейчас не могу объяснить, почему он стал меньше играть, потому что первая его игра в сезоне была против «Милана», когда он забил единственный гол и очень хорошо сыграл. Все были очень рады.

В команде произошло много изменений, пришёл новый президент, который выкупил большую часть «Аталанты». Не знаю, какие у них были планы, как команда должна двигаться в дальнейшем.

Видимо они хотели продать Руслана. Считаю, что это пошло нам на руку, потому что переход в «Марсель» — это для него шаг вперёд. Сейчас ему ему сложнее, потому что он ещё не адаптировался, не сыгрался с командой, нет таких взаимных отношений с партнёрами на поле, как было в «Аталанте» или в «Генке», — приводит слова Малиновской FanDay.

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