Неймара может себе позволить только клуб АПЛ. Владелец «Челси» заинтересован в его покупке

Только клубы из английской Премьер-лиги могут позволить себе трансфер Неймара. Владелец «Челси» Тодд Боули общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи о возможности трансфера бразильского форварда в лондонский клуб, сообщает журналист ESPN Жюльен Лоран в интервью для Sky Sports.

«Я не знаю, возможен ли переход Неймара в «Челси», так как он продолжает восстанавливаться после травмы. Ещё одной проблемой может стать контракт футболиста, который рассчитан на четыре года.

Однако на данный момент мы осведомлены, что позволить себе Неймара может только клуб Премьер-лиги.

Мы также знаем, что Тодд Боули несколько раз разговаривал с президентом «ПСЖ» о трансфере бразильца в «Челси».

Боссы «ПСЖ» всячески старались избавиться от Неймара прошлым летом. В предстоящее трансферное окно руководители парижского клуба предпримут новые попытки по продаже игрока», – приводит слова Лорана Sky Sports.

В текущем сезоне на счету бразильца 28 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает варианты с арендой для Неймара.