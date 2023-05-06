«Челси» не вылетит в Чемпионшип по итогам сезона

Лондонский «Челси» гарантировал себе место в высшем дивизионе чемпионата Англии на следующий сезон.
В субботу, 6 мая, в 35-м туре английской Премьер-лиги «аристократы» в гостях обыграли «Борнмут» со счётом 3:1 благодаря голам Конора Галлахера, Бенуа Бадьяшиля и Жоау Феликса.
После 34 игр подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Таким образом, «Челси» избежал вылета в Чемпионшип, так как у команд из зоны вылета («Ноттингема» (30 очков), «Эвертона» (29) и «Саутгемптона» (24)) не осталось математических шансов опередить синих.
В концовке игры болельщики «Челси» начали скандировать «Мы остаёмся в АПЛ!» В последний раз лондонский клуб выступал во втором дивизионе в 1989 году.
Напомним, это первый полноценный сезон, который «Челси» проводит под руководством нового владельца Тодда Боули.
- 6 мая 2023
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