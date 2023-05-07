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Манданда стал третьим игроком в XXI веке с 500 матчами в Лиге 1

Манданда стал третьим игроком в XXI веке с 500 матчами в Лиге 1
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38-летний вратарь «Ренна» Стив Манданда принял участие в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (1:2).

Матч стал для игрока 500-м в высшей лиге чемпионата Франции. Манданда стал третьим игроком в XXI веке, отметившимся таким достижением. Ранее это удавалось Илтону (512 игр) и Флорану Бальмону (513).

Манданда начинал карьеру в «Гавре». До прихода в «Ренн» вратарь играл в «Марселе» и английском «Кристал Пэлас». Также Стив выступал за национальную команду Франции, в составе которой стал чемпионом мира в 2018 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Ренн» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 56 очков после 34 матчей. «Ницца» находится на восьмом месте. Команда набрала 51 очко.

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