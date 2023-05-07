Матч с «Зенитом» у «Спартака» пропустят только Руслан Литвинов и Наиль Умяров

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что все футболисты красно-белых, за исключением полузащитников Наиля Умярова и Руслана Литвинова, готовы к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Все игроки, кроме Умярова, готовы к матчу с «Зенитом», — приводит слова Зеленова «РИА Новости Спорт».
Капитан «Спартака» Георгий Джикия, который был заменён в матче прошлого тура с «Ростовом» (1:1), избежал серьёзного повреждения. Умяров пропускает встречу с «Зенитом» из-за восстановления после травмы, Литвинов — из-за перебора жёлтых карточек.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Начало поединка на «Газпром Арене» – в 18:00 мск. «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если одержит победу в матче. Команде Сергея Семака будет достаточно и ничьей, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Оренбургом».
- 7 мая 2023
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