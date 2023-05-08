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RMC Sport: переговоры между «ПСЖ» и Жозе Моуринью находятся на продвинутой стадии

RMC Sport: переговоры между «ПСЖ» и Жозе Моуринью находятся на продвинутой стадии
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«ПСЖ» контактирует с португальским специалистом Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества.

Как сообщает RMC Sport, Луиш Кампуш, советник парижан по спортивным вопросам, обсуждал с Жорже Мендешем, агентом главного тренера итальянской «Ромы», заключение контракта ближайшим летом. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сам Моуринью понимает, что в «Роме» будет трудно добиться более серьёзных успехов, и готов покинуть итальянский клуб ради нескольких команд, в числе которых «ПСЖ» и «Реал».

Моуринью работает с «Ромой» с 2021 года. Команда под его руководством выиграла Лигу конференций, а также вышла в полуфинал Лиги Европы в текущем розыгрыше турнира.

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