RMC Sport: переговоры между «ПСЖ» и Жозе Моуринью находятся на продвинутой стадии
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«ПСЖ» контактирует с португальским специалистом Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества.
Как сообщает RMC Sport, Луиш Кампуш, советник парижан по спортивным вопросам, обсуждал с Жорже Мендешем, агентом главного тренера итальянской «Ромы», заключение контракта ближайшим летом. Переговоры находятся на продвинутой стадии.
Сам Моуринью понимает, что в «Роме» будет трудно добиться более серьёзных успехов, и готов покинуть итальянский клуб ради нескольких команд, в числе которых «ПСЖ» и «Реал».
Моуринью работает с «Ромой» с 2021 года. Команда под его руководством выиграла Лигу конференций, а также вышла в полуфинал Лиги Европы в текущем розыгрыше турнира.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге:
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