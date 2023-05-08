«Бородюка не послушали, какого-то испанца откопали». Мостовой — о неудачах «Торпедо»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал причины результатов «Торпедо» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Кто вывел «Торпедо» в Премьер-лигу? Александр Бородюк. Он и продолжил работу с командой. В связи с повышением в классе Бородюк хотел усилить состав, приобрести трех-четырех квалифицированных игроков. Но его не послушали, отправили в отставку.

Дальше у «Торпедо» пошли проблемы. С приглашением других наставников они только усугубились. Тут уж и усиление не спасало. Уволив несколько тренеров, руководители клуба откопали какого-то испанца. А результата как не было, так и нет», — приводит слова Бородюка издание «Столица С».

Ранее Жозеп Клотет работал главным тренером в итальянских клубах «Брешиа» и СПАЛ.