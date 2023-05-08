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Владельцы «ПСЖ» продолжают считать Зидана основным кандидатом на пост главного тренера

Владельцы «ПСЖ» продолжают считать Зидана основным кандидатом на пост главного тренера
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«ПСЖ» всё ещё рассматривает вариант с назначением Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба, сообщается в «твиттере» Téléfoot.

По данным источника, парижане продолжают искать специалиста, который сможет заменить нынешнего главного тренера клуба Кристофа Галтье.

Владельцы «ПСЖ» продолжают считать Зидана основным претендентом на эту должность. При этом отмечается, что парижане ведут переговоры с Жозе Моуринью и Юлианом Нагельсманом.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 78 очков. Ранее парижане вылетели из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Напомним, Зидан находится без работы после второго ухода из «Реала». Во главе с мадридским клубом специалист завоевал 11 трофеев, в том числе три титула Лиги чемпионов.

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