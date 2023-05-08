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Сафонов — о матче с «Крыльями»: считаю, что всё закономерно

Сафонов — о матче с «Крыльями»: считаю, что всё закономерно
Матвей Сафонов
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Доволен игрой команды. В этот раз мы сыграли лучше, чем в кубковом матче, где у них удалился игрок и мы после этого пропустили два мяча. Да, допустили пару опасных моментов у ворот, но в целом контролировали игру. Достойно победили, матч и должен был закончиться нашей победой, потому что мы доминировали во владении, подходах и создании моментов. Считаю, что всё закономерно», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Краснодар» в турнирной таблице расположился на шестой строчке, имея в активе 42 очка. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке, набрав 25 очков.

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