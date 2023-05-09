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Моуринью не подтвердил и не опроверг информацию о возможном назначении наставником «ПСЖ»

Моуринью не подтвердил и не опроверг информацию о возможном назначении наставником «ПСЖ»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что может возглавить «ПСЖ».

«Я не разговариваю о своём будущем с друзьями, товарищами, журналистами. Если несколько месяцев назад наш генеральный директор Берарди сказал, что уверен в том, что я останусь, то это его интерпретация. Если на этот раз журналист сказал что-то, то это тоже является его интерпретацией, ведь я ни с кем не разговариваю.

Ситуация ясна — у меня ещё есть один год по контракту. Всё хорошо, всё спокойно, следующая игра всегда самая важная», — приводит слова Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что переговоры между 60-летним специалистом и парижанами уже находятся в продвинутой стадии.

Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок:

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