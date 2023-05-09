«Наполи» выпустил ролик, в котором Марадона передаёт трофей Серии A игрокам команды

Итальянский «Наполи» выпустил видеоролик, в котором легендарный аргентинский нападающий команды Диего Марадона передаёт трофей за победу в Серии A футболистам нынешнего состава неаполитанцев.

Видео: Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»

В начале анимационного ролика Марадона наблюдает за Неаполем с вершины Везувия. Аргентинец выпускает трофей из рук, после чего кубок пролетает над улицами города, за его полётом наблюдают болельщики, после чего тот оказывается в руках действующих игроков «Наполи».

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии в текущем сезоне. Последний раз до этого неаполитанцы выигрывали национальный чемпионат в 1990 году, когда за команду ещё играл Марадона. Аргентинец скончался в ноябре 2022 года.