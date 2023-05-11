Глава Ла Лиги высказался о первом матче «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился впечатлениями от первого матча между «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

«Суперматч, суперинтересный и, в конечном счете, то, что и ожидалось. Я думаю, что «Реал» заслужил большего, но в этом турнире не просто играть лучше, но и «Реал» показал, что вдали от дома в Лиге чемпионов может играть разрушительно. Пусть готовятся к матчу в Манчестере», — приводит слова Тебаса Marca.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 мая, начало – 23:00 мск.

Напомним, в другом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:0.

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