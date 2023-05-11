Таранов: Вагнер Лав, Халк и Данни — в тройке лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал, кого считает лучшими легионерами в истории Российской Премьер-Лиги. Он выделил экс-игроков «Зенита» Мигела Данни и Халка, а также бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

«Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ? Он точно в тройке. На мой взгляд, там еще Халк и Мигел Данни. Также запомнился Жо – очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России. Халк, конечно, проявил себя здорово, но Вагнер и Данни для меня лучшие.

Бразильцы из того ЦСКА круче нынешних зенитовских? На тот момент самыми крутыми были наши бразильцы. Сегодня – зенитовские. Сложно сказать, как наши бы адаптировались к скоростям и к футболу, которые есть сейчас. Хотя, думаю, были бы не хуже", — приводит слова Таранова Metaratings.