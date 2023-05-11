Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о задачах команды на концовку сезона

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал итог матча 26-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:2).

«В футболе бывает, когда что-то не складывается. В матче с ЦСКА «Оренбургу» не хватало агрессии. В конце игры Оганесян её показал и забил.

Единственная задача «Оренбурга» на остаток сезона — подниматься выше в турнирной таблице. Других глобальных задач нет, поэтому надо обыгрывать каждого следующего соперника», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Ллиги «Оренбург» в турнирной таблице расположился на восьмой строчке, имея в активе 39 очков. До седьмой строчки, на котором находится «Динамо», команде Марцела Лички не хватает трёх очков.