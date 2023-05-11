Машкарин — о Клотете: за такой короткий срок и Моуринью не оставил бы «Торпедо» в РПЛ

Бывший защитник «Торпедо» Денис Машкарин высказался о ситуации автозаводцев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что испанский специалист Жозеп Клотет имеет слишком мало времени, чтобы исправить ситуацию в «Торпедо». По его мнению, за такой короткий срок изменить положение дел не смог бы даже Жозе Моуринью.
«Не удивило ли, что Клотет работает с теми помощниками, которых ему дали? Думаю, что руководство клуба определяет, как он будет работать и с кем. Наверняка Клотет хотел привести свой штаб, но ему не дали этого сделать. И он принял те условия работы, которые были предоставлены.
За такой короткий срок хоть Моуринью поставьте, он бы не оставил «Торпедо» в РПЛ. Механизм был запущен давно. Сейчас любой тренер, который окажется на месте Клотета, не сможет изменить результат. Всё очевидно и понятно.
Для футболистов дискомфорт, потому что они находятся на последнем месте. В такой атмосфере очень тяжело играть. Идёт давление на результат, люди не раскрепощены и не показывают футбольный потенциал. На мой взгляд, руководству «Торпедо» надо было придерживаться одного тренера, одной концепции. Когда в течение сезона меняется несколько тренеров, футболистам очень сложно подстраиваться под новые требования», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».
- 11 мая 2023
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